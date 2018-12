später lesen VERKEHR Arbeiten an Brücke bei Kolmeshöh Teilen

(utz) Wegen Bauarbeiten an der Brücke Kolmeshöhe kommt es am Samstag, 15. Dezember, ab 9 Uhr bis am Sonntag, 16. Dezember, auf der B 51 bei Bitburg unterhalb des Bauwerks zu Behinderungen für den Verkehr.

