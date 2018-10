(red) Die Initiative Hand-in-Hand für Irrel bietet in Kooperation mit dem Caritashaus der Begegnung einen Kurs „Leinen trifft Papier“ an. Darin lernt man, wie man mit einfachen Techniken Leinen und Papier miteinander verbindet.

Man stellt mit Farbe, Papier, Stempeln und altem Bauernleinen Grußkarten her. Termin: Mittwoch, 17. Oktober, 19 bis 21.15 Uhr, Caritashaus in Irrel. Leitung: Alexandra Kipp-Müller. Kursgebühr: 15 Euro. Die Materialkosten werden am Kursabend mit der Referentin abgerechnet.

Anmeldung bis 10. Oktober: Telefon 06525/93395-0,

E-Mail: hdb@caritas-westeifel.de