(red) Der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier möchte mehr Menschen von der Biotüte überzeugen und startet dazu im August eine Roadshow durch das Verbandsgebiet. Am Samstag, 18. August, gastiert das Infomobil in Bitburg Am Spittel und am Freitag, 24. August, im Prümer Rewe-Center.