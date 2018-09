Auffahrunfall auf der B 51

Laut Polizei hat ein Sattelzug, der in Richtung A 60 unterwegs war, scharf abgebremst. Was ein folgender 40-Tonner zu spät bemerkt hatte. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß zwar niemand, der Schaden am auffahrenden LKW sei aber „erheblich“. Dennoch sei es möglich, dass Vorausfahrende von dem Unfall gar nichts mitbekommen habe. Dazu würden die Ermittler den Mann aber gerne selbst befragen. Bislang kennen sie seine Identität allerdings nicht. Die Bevölkerung soll also helfen.

Hinweise an die Polizei Bitburg unter Telefon 06561/96850