Club-Atmosphäre mit viel Blech

(red) Der musikalische Sommer startet am Freitag, 22. Juni, um 19 Uhr am Marktplatz in Neuerburg mit der Combo „Eifel Brass“. Im Anschluss spielt die zehnköpfige Brass-Formation „Brotäne Herdepfl“ Brass-Dance-Musik.