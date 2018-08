später lesen VEREINE Ausflug nach Mettlach Teilen

(red) Der Eifelverein Bitburg trifft sich am Mittwoch, 8. August, zu einem Ausflug Wanderung an der Bushaltestelle in der Bedastraße. Nach einer Fahrt zum cloef-Zentrum nach Mettlach-Orscholz finden eine Wanderung auf dem Baumwipfelpfad und anschließend eine Schifffahrt auf der Saar bei Kaffee und Kuchen sowie ein Stadtbummel stat.