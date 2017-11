später lesen Ausflug zum Weihnachtsmarkt Teilen

Bickendorf (red) Der Maibaumverein Bickendorf lädt alle Bickendorfer Bürger, alle Vereinsmitglieder, aber auch Interessierte aus den Nachbargemeinden zu einer Busfahrt zum Weihnachtsmarkt in Ahrweiler ein. Los geht’s am Sonntag, 10. Dezember, um 9.30 Uhr in der Rittersdorfer Straße in Bitburg und um 9.45 Uhr an der Brücke in Bickendorf.