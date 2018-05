Ausmisten im Paradies

Kabarettist Alfred Mittermeier teilt satirisch gegen Engstirnigkeit in Bayern und der ganzen Welt aus.

Vieles steht zum Argen in der Welt von heute – darüber sind sich nahezu alle einig. Doch was dagegen tun? Der Kabarettist Alfred Mittermeier wählt einen kompromisslosen Weg: Ausmisten! In der Gemeindehalle Badem hat er bei den Eifel-Kulturtagen näher erläutert, wie er sich das vorstellt. Klare Aussage vorweg: „Eines dürfen Sie heute Abend nicht erwarten – Rücksicht.“ Freunde von bissiger Satire und bösem Spott sollten auf ihre Kosten kommen.

Ein aktuell beliebter Vorschlag gegen die verkorkste Welt sei der Ruf nach Rückzug in ein als paradiesisch empfundenes, abgeschottetes Landes-Territorium.

Aber Moment mal, Paradies? – da gab es doch auch Schwierigkeiten mit der Belegschaft. Als angestellte Gärtner lief es für Adam und Eva nur solange gut, bis die „Chefetage“ jenes Verbot mit den Äpfeln vom Baum der Erkenntnis ausgab. „Das war unglücklich formuliert. Zeugte von wenig Menschenkenntnis – gut, woher auch?“, meinte Mittermeier. Besser hätte Gott in der Richtung formuliert: „Vorsicht, die Äpfel machen dick.“ Dann hätte sich Eva sicher freiwillig für Birnen entschieden. So aber lief sie schnurstracks zum „Betriebsrat“ in Gestalt der Schlange. Und mit dieser „Urahnin von Sahra Wagenknecht“ habe das Unheil seinen Lauf genommen.

Mittermeier stammt indes aus jener Gegend, die viele seiner Landsleute als das neue, bessere Paradies ansehen: Bayern.

Der Kabarettist hingegen fand auch dort genügend zum Ausmisten. Nichtsdestotrotz machte er sich die Mühe, das Gedankenexperiment eines von Deutschland unabhängigen Bayerstaates bis ins letzte absurde Detail durchzuspielen. Eigene Hymne und dergleichen gebe es zwar schon. Auch ein eigenes Grundgesetz sei rasch verfasst und komme im Grunde mit drei Paragrafen aus: „1. Mir san mir. 2. Wer ko, der ko. 3. Passt scho.“ Schwieriger werde es aber bei der Auswahl eines dem Bundespräsidenten vergleichbaren Staatsoberhaupts. Vom Alter her passe am ehesten Edmund Stoiber ins Bild. Bei den für ein solches Amt wichtigen geschichtsträchtigen Sätzen laufe es bei ihm allerdings eher darauf hinaus, dass es dem Geschichtsbuch graust: „Wenn der Satz bei mir drin steht, will ich zerstört werden.“

Die Verunsicherung sei inzwischen selbst in Bayern angekommen, was Mittermeier am Ausgang der jüngsten Bundestagswahl nachwies. Eine Woche vor dem Urnengang sagten 48 Prozent bei den Umfragen, sie wollten CSU wählen, tatsächlich wurden es dann nur 39 Prozent. Das könne nur bedeuten, dass 19 Prozent es nicht geschafft hätten, ihr Kreuz auf dem Zettel richtig zu setzen.

Das sei bei Franz Josef Strauß noch besser organisiert gewesen: „Wenn die Schnur am Kugelschreiber in der Wahlkabine spannte, wussten alle: Hier müssen sie ankreuzen.“ Und jetzt solle ausgerechnet Markus Söder es richten, als „Erlöser“. Da hätten sie mal lieber Anton Hof­reiter von den Grünen nehmen sollen, urteilte der Spötter. Der bringe die Erlöser-Aura optisch viel besser rüber.

Trotz allem hätte ein unabhängiges Bayern auch Vorteile. Zum Beispiel als Bollwerk gegen die unselige Abschaffung des Bargelds, findet Mittermeier. Mit einer eigenen Landeswährung, dem „Diridari“, könnte hier ein Zeichen gesetzt werden. „Auf den Ersatz für die Ein-Cent-Münze kommt dann Alexander Dobrindt. Dann ist der endlich auch mal was wert“, folgten sogleich praktische Umsetzungsvorschläge. Andererseits könnte Bayern beim Verbleib in Deutschland auch die Aufgabe der Integration von Migranten fürs ganze Land übernehmen. Mit weiß-blauen Schlagbäumen und Pool-großen Taufbecken voll Weihwasser an der Grenze sowie Lederhosen-Integrationskursen würde das sicher generalstabsmäßig organisiert.

Der Kabarettabend blieb jedoch nicht lokal, Mittermeier nahm weltweit Geschehen und Akteure auf die Schippe. Warum US-Präsident Trump den Klimawandel ablehnt, nicht aber die Hurrikans, die durch ihn verursacht werden? „Weil sie ihm so ähnlich sind: Wirbeln mit voller Kraft alles durcheinander und verschwinden dann wieder“, lautet die Antwort. Die Chinesen und ihre Vorliebe für Plastik und Kopien fanden beim Kabarettisten ebenfalls keine Gnade. Und in der Zugabe warnte er noch davor, bei der geschlechtergerechten Sprache allzu zu vieles zu vereinheitlichen oder Artikel von Objekten zu ändern: „Manches verbietet sich, weil es sonst dem Sexismus Tür und Tor öffnet. ,Die Bettvorlegerin‘ – das klappt gar nicht.“