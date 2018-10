später lesen Freizeit Aussteller gesucht für Adventsmarkt Teilen

Die Weihnachtsbaumaktion in Bickendorf am ersten Adventswochenende ist nicht wie bislang auf dem Kirchvorplatz, sondern auf dem Hof und in der Scheune der Familie Lill in der Burgstraße. Auch das Adventskonzert des Musikvereins und des Projektchores ist aufgrund der Renovierungsarbeiten in der Pfarrkirche in die Scheune verlegt worden.