Ein Teil der diesjährigen Ausstellung der Europäischen Vereinigung bildender Künstler (EVBK) Eifel Ardennen macht nach der Eröffnung im ehemaligen Abteigebäude in Prüm nun Station im luxemburgischen Beaufort.

Dort werden Werke von 30 ausgewählten Künstlern der Jahresausstellung gezeigt. Vernissage ist am Freitag 3. August, um 17 Uhr im Krummelsbau in der Dorfmitte. Zusammen mit der Ausstellung wird das Sommerfestival in Beaufort im Krummelsbau eröffnet. Zur Vernissage spielt das Benno-Raabe-Trio aus Bitburg.