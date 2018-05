Der Maler Edmond Goergen hat Grauen, Tod und Verzweilung, aber auch Wärme und Freude auf die Leinwand gebracht. Mit harschen, schwarzen Strichen skizzierte der Luxemburger im Konzentrationslager Mauthausen seine Mithäftlinge, die kaum mehr als Gerippe waren. Unter Lebensgefahr porträitierte er sterbende Menschen und bannte Leichenberge auf Papier.

Doch der Künstler hat den Terror der Nationalsozialisten überlebt und die Farben wiederentdeckt. In leuchtenden Tönen malte er nach dem Zweiten Weltkrieg von Sonnenlicht geflutete Landschaften, romantische Dörfer oder Szenen am Strand.

Eine neue Ausstellung im Haus Beda, die hier von Freitag, 1. Juni, bis Sonntag, 19. August, zu sehen ist, zeigt beide Seiten seines Werks unter dem Titel „Vom Schrecken ins Licht“. Den Anstoß dazu lieferte eine der Töchter des Künstlers. „Viviane Goergen ist an uns mit der Idee herangetreten“, sagt Angelika Mereien von der Dr.-Hanns-Simon-Stiftung, die die Ausstellung organisiert. Die Bilder stammen aus den Sammlungen des Großherzoglichen Hauses Luxemburg-Nassau, des Nationalmuseums für Geschichte und Kunst und der Villa Vauban. Circa 80 Leihgaben hängen bald an den Wänden des Hauses Beda, so Mereien.

Wer ist der Mann, der hinter den Werken, die sich heute im Besitz verschiedener Museen und Privatleute befinden, steckt? Goergen wurde 1914 geboren und hatte schon früh den Wunsch, Künstler zu werden. Statt den ganzen Tag in einem Atelier zu verringen, arbeitete er jedoch zunächst als Techniker bei Radio Luxemburg in Junglinster, wo noch heute die „Rue Edmond Goergen“ an ihn erinnert. Kurz nach der Geburt seiner ersten Tochter änderte sich sein Leben jedoch schlagartig. Goergen hatte sich dem Widerstand gegen Hitler angeschlossen und half Menschen auf der Flucht vor den Nationalsozialisten. Das Ganze flog auf. Aus dem Retter wurde ein Gejagter. 1943 nahmen die Nazis ihn in Gefangenschaft und brachten den jungen Mann in das SS-Sonderlager Hinzert. Anschließend deportierten sie ihn ins KZ Sachsenhausen und später nach Mauthausen. Anders als viele der Inhaftierten überlebte Goergen die Tortur, von der seine düsteren Zeichnungen noch heute zeugen.

Nach dem Krieg war für ihn eins klar: Nicht die Technik, sondern die Kunst sollte ab sofort seine Arbeit bestimmen. Er zog nach Paris, studierte Malerei und machte eine Ausbildung an der Schule für Restauration des Louvre-Museums.Aber den Luxemburger hielt es nicht lange in Frankreich. Er kehrte 1948 zurück in seine Heimat, restaurierte hier Gebäude sowie Kunstwerke und wurde später leitender Denkmalpfleger des Großherzogtums. In seiner Freizeit griff er zu Ölfarben sowie Pinseln und malte Personen, Plätze und Landschaften im Stil impressionistischer Künstler, den er für sich neu interpretierte.

Goergen starb im Jahr 2000 und hinterließ ein Werk voller Kontraste. Eines wird darin besonders deutlich: sein Lebensweg vom Schrecken ins Licht.

Die Ausstellung unter der Schirmherrschaft des Großherzogs und der Großherzogin von Luxemburg wird bei einer Vernissage am Freitag, 1. Juni, um 18 Uhr eröffnet. Sie ist bis Sonntag, 19. August, zu sehen. Das Haus Beda ist von Dienstag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr geöffnet und an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 14 bis 18 Uhr. In der Zeit von Freitag, 29. Juni, bis einschließlich Montag, 30. Juli, ist es geschlossen.

Mehr Infos unter Telefon 06561/96 45-0, per Mail an info@haus-beda.de oder unter www.haus-beda.de