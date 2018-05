Das Zentrum Baukultur Rheinland-Pfalz in Mainz eröffnet am Dienstag, 15. Mai, 18.30 Uhr, die Ausstellung Baukulturpreis Eifel. Die Ausstellung zeigt die Preisträger des Baukulturpreises Eifel 2017, der in diesem Jahr unter dem Motto „Vorbildliche Bauten in Ortskernen“ stand. Nach 2013 und 2015 wurde der Preis bereits zum dritten Mal vergeben.