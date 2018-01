Ein bislang unbekannter Autofahrer hat zwischen Freitag, 12. Januar, und Samstag, 13. Januar, in der Waxweilerer Straße in Rittersdorf eine Bruchsteinmauer beschädigt. Wie die Polizei in Bitburg mitteilt hat er anschließend seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise erbeten an die Polizei Bitburg, 06561/9685-0

