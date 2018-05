später lesen Polizei Auto beschädigt und geflüchtet Teilen

(red) Ein unbekannter Fahrer hat am Sonntag in der Nähe des Schwimmbades in der Straße „In der Klaus“ einen VW Golf am hinteren Kotflügel auf der Beifahrerseite beschädigt und ist danach geflüchtet. Der Schaden entstand laut Polizei vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines anderen Fahrzeuges zwischen