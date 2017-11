später lesen Autofahrer prallt gegen Mauer Teilen

Twittern

Teilen



Speicher (siko) Glück im Unglück hatte am Donnerstagabend ein Autofahrer in Speicher. Er war gegen 22.15 Uhr mit seinem Wagen in der Preisterstraße unterwegs, als er plötzlich in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor und frontal gegen eine Mauer prallte.