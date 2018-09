Balanceakt auf Bauschutt

Ihr Name

Was sollen nur die Schweden denken? Im Dreißigjährigen Krieg haben skandinavische Söldner Bitburg belagert. Kinder, die in Ziegenfell gekleidet auf der Bitburger Stadtmauer herumturnten, sollen sie damals davon überzeugt haben, dass die Stadt noch reichlich Vorräte hat. Also zogen sie sich zurück.

Am Montag mussten die Kinder eine weitere Kletterpartie unternehmen. Ein Bagger hievte das Denkmal auf einen Berg aus Bauschutt.

Dank geht an Leser Kai-Uwe Klos, der uns das Foto geschickt hat, das er um 11.04 Uhr geschossen hatte.