(red) Die Band „Karikatura“ aus New York gibt am Sonntag, 22. Juli, 16 bis 19 Uhr ein Konzert beim Hotel Mueller in der Mühlengasse 3 auf der Terrasse. Karikatura ist eine Band aus New York und besteht aus sechs begeisterten Musikern.