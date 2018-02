Berlin, die Bitburger kommen wieder!

(red) Die Basketballerinnen des St.-Willibrord-Gymnasiums haben zum dritten Mal den Landessieg errungen. Nach dem Erfolg bei Jugend trainiert für Olympia in der Wettkampfklasse II (Jahrgänge 2001-2004) beim Regionalentscheid in Trier machten die Basketballerinnen sich auf den Weg nach Mainz zum Landesentscheid. Das entscheidende Spiel gegen das Private Theresianum Mainz war an Spannung nicht zu überbieten. . Beide Teams wollten gewinnen, da für die meisten Spielerinnen in diesem Jahr die letzte Möglichkeit zur Fahrt nach Berlin besteht. In der nächsthöheren Altersklasse wird nur noch bis zum Regionalentscheid (Bezirk Trier) gespielt. Die Bitburger sicherten sich nach einem spannenden Finale mit ihrem Sieg die Fahrt zum Bundesentscheid nach Berlin. Dorthin fahren sie nun zum dritten Mal hintereinander. Das ist ein Erfolg! Der wurde bei der Ankunft in Bitburg mit Eltern und Musik, Getränken und viel guter Laune gebührend gewürdigt. Und nun drückt die Schulgemeinschaft die Daumen für erfolgreiche Basket-Ball-Spiele vom 24. bis 28. April in Berlin. Das Foto zeigt von links nach rechts: Anja Echt (betreuende Lehrerin), Gina Roller, Celina Peters, Celina Kaufmann, Shina Grün, Chiara Welter und Nina Gerten.⇥ Foto: SCHULE