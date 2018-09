später lesen VERKEHR Bauarbeiten beginnen später Teilen

Die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt Beilingen verzögern sich. Statt, wie geplant, am Montag, 17. September, rücken die Arbeiter erst am 1. Oktober an. Die Umleitung wird ab der Einmündung B 50/K 200 über die L 46 in Richtung Spangdahlem und Herforst, die L 39 und K 40 bis nach Beilingen ausgeschildert.