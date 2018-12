Es ist laut in der Bitburger Hauptstraße. Aber das ist nichts Neues, denn das ist es aufgrund der Bauarbeiten in den vergangenen Wochen und Monaten fast immer. Neu ist hingegen der Teer, der seit Montag aufgetragen wird. Von Christian Thome

Die Bauarbeiter haben eine wasserdurchlässige Trageschicht aufgetragen. Dieser Teilabschnitt wurde noch am Montag fertiggestellt. „Dann kann gepflastert werden und die Leute laufen sauberen Fußes durch die Baustelle und durch das weihnachtliche Bitburg“, sagt der Pressesprecher der Stadt Bitburg, Werner Krämer. Die Arbeiten befinden sich also auf der Zielgeraden. Die Stadt plant, noch in diesem Jahr mit den Bauarbeiten in der Haupstraße fertig zu werden. Foto: Christian Thome