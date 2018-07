später lesen Politik Bauausschuss besichtigt Straßen Teilen

Eine Sitzung des Camping-, Bau- und Liegenschaftsausschusses der Ortsgemeinde Körperich ist am Samstag, 21. Juli, um 14.30 Uhr. Teffpunkt ist in der alten Schule in Körperich. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Besichtigung von Gemeindestraßen und Wirtschaftswegen, um Unwetterschäden festzustellen.