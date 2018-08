Baustellen, Bisons und der Ginstermann

Ralf Kramps achter Herbie-Feldmann-Krimi „Aus finsterem Himmel“ handelt von realen Umleitungen, einem unwirklichen Ort und einer Eifeler Spukgestalt. Von Vladimir Nowakowski

In der Sommerzeit sprießt ein schier unüberwindlicher Wald aus gelben Umleitungsschildern auf Eifeler Straßen. Baustellen blockieren Verkehrsadern, verzweifelte Autofahrer irren durch die Region. Mit dieser Schilderung allsommerlicher Realität beginnt Ralf Kramps neuer Kriminalroman „Aus finsterem Himmel“ - und siehe da, selbst der Weg zur Pressekonferenz, bei der das aktuelle Buch vorgestellt wird, verläuft nicht geradlinig. Immer neue Baustellen zwingen zu einem Zickzack-Kurs durch die Eifel.

Die Präsentation seines achten Herbie-Feldmann-Krimis hat Kramp an einen Ort verlegt, an dem sich die Tiere beobachten lassen, die in seinem Roman eine der Hauptrollen spielen: Bisons. In der Eifel sind die beeindruckenden Riesen ein ungewohntes Bild, „doch sie fühlen sich hier wohl“, sagt Matthias Linden, esitzer einer Herde, die in der Nähe von Bad Münstereifel grasend über die Weide zieht.

Ralf Kramps Hauptfigur Herbie Feldmann, in der Eifel als der „Spinner“ bekannt, gerät bei dem Versuch, eine der vielen Baustellen zu umgehen, auf einen Privatweg und zerlegt bei dem Zusammenstoß mit einem Bison seinen ohnehin schrottreifen Volvo – sehr zur Schadenfreude seines nur für ihn sichtbaren Gefährten Julius.

Der Besitzer des angeblich verletzten Tieres, Alfred Schorrenberg, den alle nur den Marshal nennen, zwingt den Pechvogel dazu, den „Schaden am Bison“ auf seiner „Ranch“ abzuarbeiten. Dieses Wild-West-Wunderland ist ein Ort, an dem nichts ist, wie es scheint. Herbie muss die Bisons versorgen und den Laufburschen spielen. So entdeckt er nebenbei ein dunkles Familiengeheimnis.

„Herbie stellt sich wie immer sehr ungeschickt an“, erzählt Ralf Kramp. „Um zu erfahren, wie eine Herde Bisons auf den „Spinner“ und seine Annäherungsversuche reagiert, durfte ich auf dem Hof von Matthias Linden recherchieren.“ Bei den Gesprächen mit Linden, der keinesfalls das Vorbild für die Figur des „Marshals“ Alfred Schnorrenberg sei, habe er viel über die Tiere gelernt und in seinen Roman einfließen lassen, sagt Kramp. „Und selbstverständlich geht es nicht nur um die stolzen Präriebewohner, es geschehen Morde. Sonst wäre es ja kein Krimi.“

„Aus finsterem Himmel“ hat alle Zutaten, die Herbie-Fans lieben: Skurrile Gestalten und den Kramp-eigenen, tiefschwarzen Humor. Und das Schauermärchen vom Ginstermann, der in Eifeler Gewitternächten harmlosen Wanderern nach dem Leben trachtet? „Ich finde, die Eifel hat viel zu wenige Sagengestalten. Also habe ich für den Roman den Ginstermann erfunden. Passt doch prima in die Gegend.“