(red) Der Bebauungsplan der Ortsgemeinde Alsdorf für das Teilgebiet „Auf´m Acker“ist am Montag, 27. August, ab 19 Uhr Thema in der Sitzung des Ortsgemeinderates Alsdorf im Jugendheim Alsdorf. Auch geht es um die Neuorganisation der Holzvermarktung in Rheinland-Pfalz und Bau- und Grundstücksangelegenheiten.