Kabarettist mistet aus

Bei den Eifel-Kulturtagen tritt Alfred Mittermeier in Badem auf.

Der politische Kabarettist Alfred Mittermeier ist mit seinem Programm „Ausmisten“ am Samstag, 5. Mai, im Rahmen der Eifel-Kulturtage in Badem zu Gast.

„Wir leben in Zeiten, in denen sich Klarheit, Übersicht und Vernunft verabschieden.“, heißt es in der Ankündigung. Daher sei es Zeit zum Ausmisten. Mit Humor und satirischen Beiträgen gestaltet Mittermeier den Abend. Los geht es um 20 Uhr in der Gemeindehalle in der Hubert-Lux-Straße 10. Mittermeier ist bereits seit 2003 als Solokabarettist unterwegs und tourt derzeit durch ganz Deutschland.

Mehr Informationen zum Programm der Eifel-Kulturtage gibt es unter:

www.eifelkulturtage.de