Beim Burgförderverein Neuerburg wurde kräftig angepackt

(red) Bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Jugendburg Neuerburg stellte der Vorsitzende Willi Hermes als herausragende Aktivität die alljährliche Mitarbeit in der Aktionswoche „Ora et Labora“ heraus. An ihr haben sich 60 Personen im Alter von fünf bis 80 Jahren beteiligt – darunter sehr viele Kinder und Jugendliche.