Beim TuS Wadenkrampf grassiert das Showfieber

Der Sportverein TuS Wadenkrampf von Wadenhausen feiert sein 75. Jubiläum. Die Altherrenmannschaft will das Fest ausrichten – mit allem Pipapo. Guter Rat ist teuer! Mit einem Familien­abend lockt man niemanden mehr hinter dem Ofen hervor. Da hat Kalle Rummeligge, der heimliche Freund der Wirtstochter die Idee: Eine Show soll auf die Bühne unter dem Motto „TuS Wadenkrampf im Showfieber“. Schnell finden sich Teilnehmer, aber auch – ach du liebe Güte – so mancher, der sich gar nicht für die Bretter eignet, die die Welt bedeuten. Und wenn das auch noch die eigene Frau ist?

Die Theatergruppe Biersdorf am See führt „TuS Wadenkrampf im Showfieber“ von Beate Irmisch auf. Die Premiere findet am Montag, 25. Dezember, um 20 Uhr im Bürgerhaus in Biersdorf am See statt. Auf Einladung der Kulturgemeinschaft spielt die Gruppe außerdem im Festsaal des Hauses Beda in Bitburg an folgenden Terminen: Samstag, 13. Januar, 20 Uhr; Sonntag, 14. Januar, 14.30 Uhr; Samstag, 20. Januar, 20 Uhr; Sonntag, 21. Januar, 14.30 Uhr; Samstag, 27. Januar, 20 Uhr; Sonntag, 28. Januar, 14.30 Uhr.

Karten gibt es bei der Kulturgemeinschaft Bitburg, Tourist-Information Bitburger Land sowie in Biersdorf am See bei Theis Mühle und bei der Volksbank.