Benefiz-Radler in Bitburg

(red) Die 75 Radler der achten Barmer Charity Tour werden am Samstag, 11. August, 15 Uhr, ihre Etappenpause auf dem Platz vor der Stadthalle einlegen. Die zweitägige Tour, die von Bonn nach Trier und zurück nach Bonn führt, ist 380 Kilometer lang.

Startgebühren und Spenden fließen an die DKMS. Diese vermittelt Stammzellspenden an Patienten, die an Blutkrebs erkrankt sind und gibt ihnen dadurch eine neue Lebenschance. Die Radfahrer werden von Bürgermeister Joachim Kandels empfangen.

Info: www.dkms.de