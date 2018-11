(red) Zum dritten Mal lockte Initiator Klaus Burbach circa 300 Menschen in die Pfarrkirche in Gransdorf. Den Auftakt machten „Die original Eppischof-Musikanten“, unterstützt von der Mundartsängerin Sylvia Nels.

Zum Abschluss musizierten „The Gospel Ambassadors“ unter der Leitung von Cindy Montgomery. Ein Teil der Spenden geht an den Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienst der Caritas Westeifel. Der andere Teil der Spenden geht an das Projekt von Abbé Claude Bonsou. Hiermit werden ein Schulbauprojekt und der Bau einer Brücke in Togo unterstützt. ⇥Foto: Doris Pauls