Die Benno-Raabe-Jazzer spielen an zwei Terminen in der Kreissparkasse Bitburg.

Am Donnerstag, 6. Dezember und eine Woche später, am 13. Dezember, spielt die Jazz-Kombo jeweils von 14 bis 14.30 Uhr. Mit ihrer Musik wollen die Musiker auf die Not von Menschen aufmerksam machen. Vor der Band ist eine Spendenbox aufgestellt. Am Ende stocken die Banken den Betrag bis zu einer runden Summe auf. Dieses Geld kommt mehreren Bedürftigen, die in unserer Region leben, zugute.