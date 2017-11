"Bertradas Schatzkiste" entdeckt

Prüm/Bitburg/Dudeldorf (red/scho) Der Lions Club "Mürlenbach-Bertrada" bringt jedes Jahr einen Kinder-Adventskalender mit Preisen für die ganze Familie heraus. Diesmal vergaben die Lions-Damen den Malwettbewerb für das Kalendermotiv an die Schüler des Vinzenz-von-Paul-Gymnasiums Niederprüm.

Die Jury hatte die Qual der Wahl und prämierte mehrere Bilder. Zu sehen sind alle Beiträge bis zum 1. Dezember 2017 in der Volksbank Eifel in Prüm. Dort kann der Kalender auch gekauft werden. Der Erlös geht an Kinder- und Jugendprojekte in der Region. Danach werden die Bilder am 2. und 3. Dezember am Lions-Stand auf dem Weihnachtsmarkt Dudeldorf gezeigt. Das Bild zeigt (von links) Andreas Ostermann, Schulleiter, Mechthild Waxweiler, betreuende Kunstlehrerin, Anna Birrenbach (2.Platz), Catharina Shirinkalam (1. Platz), Andrea Becker (Präsidentin LC Mürlenbach-Bertrada), Ksenia Benjaschewitsch (3. Platz), Anne Hoffmann (3. Platz), Berthold Thies, Volksbank Eifel, und Andrea Mans-Pint (LC Mürlenbach-Bertrada). Weitere Infos: <%LINK auto="true" href="http://www.lions-muerlenbach-bertrada.de" text="www.lions-muerlenbach-bertrada.de" class="more"%>. Foto: Lions Club Mürlenbach-Bertrada