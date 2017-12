Betreuung an Körpericher Schule wird erweitert

Betreuung an der Grundschule Körperich wird erweitert

(sn) Die Grundschule in Körperich wird ihre Betreuung ausweiten. Geplant ist, zukünftig die Schüler schon zwischen 7.15 Uhr und 8 Uhr zu beaufsichtigen. Vermehrt hatten sich Eltern eine Ausweitung der Betreuung gewünscht, da es unterschiedliche Anfahrtszeiten der Busse gebe und sie schon früher zur Arbeit müssten. In der Kindertagesstätte in Körperich gibt es dieses Angebot bereits. Bei einer schriftlichen Umfrage haben insgesamt 15 Eltern Bedarf angemeldet. Die Verbandsgemeinde Südeifel will nun im Kooperation mit der Kindertagesstätte Körperich dafür Sorge tragen, dass auch die Grundschulkinder ab 7.15 Uhr betreut werden. Seitens der Schulleitung wurde ein kostendeckender Elternbeitrag vorgeschlagen.