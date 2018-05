Die Gemeindeschwester plus und das Alten-und Pflegeheim Eifelhaus des Schwesternverbandes laden ein zum Kurs „Bewegung für Körper und Geist“ am Mittwoch, 16. Mai, von 10 bis 11 Uhr. Treffpunkt: Garten Alten- und Pflegeheim Eifelhaus, bei regnerischem Wetter im Alten- und Pflegeheim in der Eifelstraße 15 in Bitburg. Anmeldung: 06561/15-5209.