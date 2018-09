(red) Der Eifelverein Mettendorf-Sinspelt besteht nun schon seit 90 Jahren. Und das wird am Sonntag, 9. September, groß gefeiert. Die Mettendorfer sind dieses Jahr Ausrichter des Bezirkswandertages. Etliche Mitglieder von Ortsgruppen des Eifelvereins werden in Mettendorf erwartet.

Drei Wanderstrecken werden angeboten. Start ist um 10 Uhr. Auch der Eifelverein Speicher macht mit. Treffpunkt zur gemeinsamen Abfahrt in Privatautos nach Mettendorf ist am Sonntag um 9 Uhr am Rathaus in Speicher.