Im zweiten Anlauf durch den Hang

Einstimmig hat der Bitburger Bauausschuss den geänderten Entwurf des Bebauungsplans für den Bereich Stahler Weg genehmigt.

Die Anregungen und Einwände, die im Rahmen der ersten Offenlage für das kleine Neubaugebiet in Stahl gesammelt wurden, sind recht überschaubar. Und doch ist eine Anregung dabei, mit der die bisherige Planung ein Stück weit über den Haufen geschmissen wird.

Ursprünglich nämlich sollte der Bebauungsplan für den Stahler Weg nur für den Bereich gelten, der im Eigentum der Volksbank Eifel ist und den die Bank auch gerne vermarkten möchte. Nach Auffassung der Kreisverwaltung wäre es jedoch sinnvoller, auch die benachbarten Grundstücke auf nordöstlicher Seite mit in die Planung einzubeziehen (der TV berichtete). Dadurch werde die von der Stadt vorgesehene städtebauliche Entwicklung für den gesamten Bereich gewährleistet. Aus Sicht des Bauausschusses, der sich in seiner Sitzung am Mittwochabend mit den Stellungnahmen der Offenlage befasst, spricht nichts dagegen, dieser Forderung nachzugehen. Zumal die damit verbundenen Mehrkosten nicht von der Stadt, sondern vom Investor getragen werden.

Nicht ganz so einig sind sich die Mitglieder des Bauausschusses allerdings, was die im Bebauungsplan festgesetzte sichtbare Höhe für Stützmauern betrifft. Laut Plan dürfen dabei zwei Meter nicht überschritten werden, was nach Auffassung von Jürgen Weiler aber zu wenig ist. Weiler verweist auf die extreme Hanglage und plädiert deshalb dafür, die Begrenzung der Stützmauern höher anzusetzen. Dafür jedoch gibt es im Ausschuss kaum Zustimmung. Sollten die zwei Meter nicht ausreichen, bestünde ja noch die Möglichkeit, für eine höhere Mauer eine Ausnahmeregelung zu beantragen, meint beispielsweise Ausschuss-Mitglied Margret Berger. So könne im Einzelfall geprüft werden, ob die zwei Meter nicht ausreichten. Zudem wird darauf verwiesen, dass die Regelung ja auch bewusst aufgenommen worden sei, um übertrieben hohe Stützmauern, die es in anderen Neubaugebieten bereits gebe, zu vermeiden.

Letztlich verständigt sich der Bauausschuss deshalb darauf, es bei der im Entwurf festgehaltenen Regelung zu belassen. Einstimmig wird die Änderung des Bebauungsplans und die Erweiterung des Geltungsbereichs abgesegnet.