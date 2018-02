Erfolgreiches Hornschlittenrennen

(red) Zum dritten Mal in Folge trat das Team Bitburg beim Hornschlittenrennen in Partenkirchen an. Das Rennen wurde vor 5000 Zuschauern von den beiden Spitzensportlern Miriam und Felix Neureuther eröffnet. Rund 67 Schlitten gingen an den Start. Durch die eisigen Pisten- Bedingungen kam es leider zu vielen Stürzen, glücklicherweise jedoch zu keiner schwerwiegenden Verletzung. Der Streckenrekord aus dem Jahre 2004 wurde in diesem Jahr um 13 Sekunden unterboten. Die Bitburger erreichten den 28. Platz. Damit konnte der größte Erfolg des Teams gefeiert werden.⇥ Foto: Privat