Musical Bitburger Musikerin startet in Musical „Fack ju Göhte" in München durch FOTO: Stage Entertainment FOTO: Stage Entertainment

Susi Studentkowski hat nach ihrer Ausbildung an der Stage School in Hamburg ihr erstes Engagement bei einer Musical-Produktion. In München, singt, tanzt und rapt sie die Zeynep in „Fack ju Göhte“.