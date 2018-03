später lesen Kommentar Bitte etwas mehr Tempo FOTO: Schramm, Johannes / TV FOTO: Schramm, Johannes / TV Teilen

Die Themen sind gesetzt. Etliche schon seit Jahren. Etwa die anstehende Umnutzung der Housing. Nichts wird Bitburgs Zukunft mehr prägen. Entsteht dort ein schönes, neues Stadtviertel? Oder ein sozialer Brennpunkt? Oder wird hier einfach eine Chance zur Entwicklung der Stadt vertan? Bei der Bedeutung des Themas wundert es schon, dass die Stadt die Sache nicht mit mehr Nachdruck verfolgt. Noch immer ist unklar, wer bei der Konversion Herr im Ring sein wird: die Stadt allein? Oder Stadt und Kreis in Kooperation unter dem Dach des Zweckverbands Flugplatz? Oder der Bund? Oder eine private Entwicklungsgesellschaft? Mal abgesehen davon, dass das Wie ungeklärt ist, sind die Vorstellungen darüber, was genau denn dort entstehen soll, auch erst eher vage. Alle Hoffnungen ruhen auf einer Machbarkeitsstudie – und die liegt eineinhalb Jahre nachdem klar ist, dass es mit einer Landesgartenschau nichts wird, immer noch nicht vor. Dieses Thema so schleifen zu lassen, wird der Bedeutung, die die Housing künftig für Bitburg haben wird, nicht gerecht. Hier sind 2018, nach Jahren des Überlegens und Diskutierens, endlich auch Entscheidungen gefragt.