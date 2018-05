Boys Day im Mehrgenerationenhaus

(red) Am Boys Day lernen Jungen Berufe kennen, an die sie vielleicht noch nie gedacht haben. Elf Jungs haben sich im DRK-Mehrgenerationenhaus/Haus der Familie in Bitburg eingefunden, um sich mit dem Thema „Was bedeutet alt sein?“ auseinanderzusetzen. Gemeinsam konnten Andrea Kalkes und Projekt-Koordinatorin Andrea Becker den Schülern das Leben im Alter näherbringen und über entsprechende Berufe Auskünfte erteilen. Beim Besuch der DRK-Tagespflege durften die Schüler mit den Senioren am morgendlichen Aktivierungsprogramm teilnehmen.⇥ Foto: Andrea Kalkes