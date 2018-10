Brennende Sorge

Ihr Name

Spätestens seit vergangenem Jahr ist bekannt, dass die Stahler Löschtruppe unterbesetzt ist. Der verhinderte Wehrleiter Manfred Burbach wies darauf öffentlichkeitswirksam hin. Zusammen mit dem Ortsbeirat gingen Feuerwehrleute von Tür zu Tür, um neue Mitglieder zu werben.

Geholfen hat es offenbar wenig. „Nur einer von denen, die wir angesprochen haben, hat sich verpflichtet“, fasst Wehrführer Zens die traurige Bilanz zusammen. Fünf, sagt er, wären zumindest ein Anfang gewesen. Damit zählt die Stahler Wehr 15 Personen, also sogar drei weniger als im Sommer 2018, als Burbach die Lage „ernst“ nannte. Das Problem: Längst nicht alle Stahler Feuerwehrleute wohnen im Stadtteil, alle sind berufstätig, einige auch etwas weiter Weg von Bitburg. „Tagsüber wird es für uns schwierig, genügend Personal zusammenzubekommen“, sagt Zens. Aushelfen können Alterskameraden, die sich weiterhin in Bereitschaft halten. Und nächstes Jahr sollen vier Mitglieder der Jugendfeuerwehr in die Löschtruppe nachrücken – sie werden dann 16. Probleme genügend jungen Nachwuchs zu bekommen, gebe es nicht, sagt Zens.

Der Feuerwehrstreit zwischen Verwaltung und Rettungskräften betreffe die Stahler bislang kaum. Nur ein Mitglied habe bei der Stadt einen Antrag auf Beurlaubung gestellt, sagt Zens. Und der erscheine auch weiterhin zu Einsätzen.

Nachdem Bürgermeister Joachim Kandels den früheren Wehrleiter Manfred Burbach nicht im Amt bestätigen wollte, hatten 39 Einsatzkräfte um eine Auszeit gebeten. Stattgegeben hat die Verwaltung diesen Anträgen bislang nicht.