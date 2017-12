später lesen Brücke wegen Baumfällarbeiten gesperrt Teilen

Roth an der Our (red) Wegen Baumfällarbeiten auf der L 6 im Bereich der Grenzbrücke in Roth an der Our ist diese am Montag, 4. Dezember, ab 9 Uhr für voraussichtlich sechs Stunden für den Verkehr und Fußgänger komplett gesperrt. Dies teilt der Landesbetrieb Mobilität Gerolstein mit.