(red) Das „Caritas Haus der Begegnung in Irrel“ ist von Ministerpräsidentin Malu Dreyer mit dem Brückenpreis 2018 in der Kategorie „Bürgerschaftliches Engagement von Jung und Alt“ ausgezeichnet worden. Das Caritashaus der Begegnung wurde 1997 als Einrichtung der Offenen Altenhilfe in Trägerschaft des Caritasverbandes Westeifel konzipiert.