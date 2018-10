(red) Die Weihnachtsbuchausstellung im Pfarrheim Irrel ist am kommenden Samstag, 3. November, von 15 bis 19 Uhr und am Sonntag, 4. November, von 11.30 bis 18 Uhr.

Am Sonntag, 4. November, ist ein heimatkundlicher Vortrag von Andreas Bores zum Thema „ Der große Brand in Irrel.“ Ausgestellt werden Neuerscheinungen sowie eine große Auswahl an Kinderbüchern. Zur Stärkung gibt es Kaffee und Kuchen für die Besucher.