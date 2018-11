(red) Für alle großen und kleinen Lesefreunde bietet die Buchausstellung der Bücherei Messerich auch in diesem Jahr wieder eine große Auswahl an unterschiedlichen Büchern, Kalendern und Brettspielen.

Über die rund 300 ausgestellten Medien hinaus haben Besucher auch die Möglichkeit, Bücher zu bestellen und sich über die Online-Ausleihe zu informieren. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen sowie eine Kinderecke zum Malen, Spielen und Basteln. Termin ist am Samstag, 10. November, von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag, 11. November, von 10 bis 18 Uhr im Saal der Gaststätte „Am Bahnhof“ in Messerich.