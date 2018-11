(red) Das Team der katholischen Öffentlichen Bücherei Oberkail lädt zur Buchausstellung ein. Geöffnet ist sie am Samstag, 17. November, von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag, 18. November, von 11 bis 17 Uhr.

Am Samstag wird um 14 Uhr Basteln für Kinder und um 16 Uhr Bilderbuchkino für Kinder angeboten. Eine Lesung mit Lyakon ist am Samstag um 20 Uhr. Dazu gibt es Sekt und Häppchen. Am Sonntag werden zusätzlich zur Buchausstellung Kaffee und Kuchen sowie Geschenkideen angeboten.