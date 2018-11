später lesen Lesen Bücherflohmarkt für eine gute Zukunft Teilen

(red) Der Krammarkt in Bitburg wird am Freitag, 16. November, und am Freitag, 14. Dezember, um einen weiteren Stand erweitert: Schülerinnen und Schüler des Berufsvorbereitungsjahres der Theobald-Simon-Schule verlegen ihren fachpraktischen Unterricht „Lager-Handel“ auf den Bedaplatz und bieten den Kunden einen gut sortierten Bücherflohmarkt an.