Die nächste Möglichkeit für Bürger des Eifelkreises Bitburg-Prüm, ihre Anliegen und Probleme mit Barbara Schleicher-Rothmund persönlich zu besprechen, besteht am Montag, 15. Oktober, in der Kreisverwaltung in Bitburg.