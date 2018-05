später lesen Gesang Cäcilias Töchter Meckel feiern Jubiläum FOTO: TV / privat FOTO: TV / privat Teilen

(red) Die Proben für das Jubiläumskonzert der Töchter Cäcilia Meckel im September sind in vollem Gange. Etwa 40 Frauen haben schon ein erfolgreiches Probenwochenende bei viel Sonnenschein in Bitburg absolviert. Es wurde viel gelacht, gesungen und ein wenig gefeiert. Das Jubiläumskonzert am 21. und 22. September steht unter dem Motto: „Knallerfrauen – Wir singen Euch die Welt bunt“ und beginnt um 20 Uhr. Das Repertoire reicht von Melodien aus Rock bis Pop. Dabei werden die „Töchter“ von einer Band unterstützt.⇥ Foto: privat