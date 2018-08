später lesen MUSIK Chorjubiläum und faires Pfarrfest im Haus der Jugend Teilen

(red) Der Kirchenchor Cäcilia Bitburg feiert am Sonntag, 19. August, sein 90-jähriges Chorjubiläum mit einem Gottesdienst um 11.15 Uhr in Liebfrauen. Desweiteren feiert die Pfarrei Liebfrauen im Anschluss an den Jubiläumsgottesdienst ein „Faires Pfarrfest“ rund um das Haus der Jugend.