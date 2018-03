Da hatte der Pfarrer eine gute Idee

TV-Serie Landmarken: Der Felsenweiher bei Ernzen gehört zu den schönsten und auch mystischsten Ausflugszielen der Südeifel.

Im Reiseführer „111 Orte in der Eifel, die man gesehen haben muss“ ist auch der Felsenweiher bei Ernzen aufgeführt. Und das zu Recht. Denn im Gegensatz zu manch anderen Orten, die der Autor in seinem Ratgeber anpreist und die man nach seinen Besuchen womöglich auch schnell wieder vergisst, ist der Felsenweiher etwas ganz Besonderes – und in dieser Art auch Einmaliges.

Mitte des 19. Jahrhunderts kam der Ernzener Pfarrer Philipp Meyer auf die Idee, in der extrem zerklüfteten Sandsteinformation südwestlich der Ortslage einen Karpfenteich anzulegen. Zu dieser Zeit herrschte in der Eifel schwere Armut. Der Pastor sorgte für eine Art Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, stellte Männer aus der Ernzener Bevölkerung für den Ausbau der Schlucht ein und zahlte ihren Lohn aus eigener Tasche. Unter der Anleitung des Geistlichen entstanden kleine Bassins, Terrassen, Treppen und Rundgänge in den Felsen. Und auch wenn die Anlage in erster Linie einem wirtschaftlichen Zweck dienen sollte, so schien der Pastor durchaus auch Wert auf die Einhaltung architektonischer Grundzüge zu legen. So wurden die vorhandenen Höhlen und Grotten harmonisch in die Gesamtgestaltung miteinbezogen.

Was den Erfolg der in die Felsenkluft gebauten Fischzucht betraf, so blieb dieser weit hinter den Erwartungen. Schon bald wurde der wirtschaftliche Betrieb der Anlage wieder eingestellt. Dafür aber entwickelte sich der Felsenweiher aufgrund seiner romantisch-mystischen Ausstrahlung schnell zum Anziehungspunkt für die einheimische Bevölkerung und auch für Gäste. Bis zu seinem Tod 1868 kümmerte sich der Pfarrer um die Anlage. Dann ging sie in den Besitz der Ernzener Familie Faulhauer über, die den Felsenweiher 1895 an einen aus dem Nachbarort stammenden Ingenieur verpachtete. Und dieser Ingenieur, Sohn eines Engländers und einer Luxemburgerin, wiederum war kein Geringerer als Henri Owen Tudor, Erfinder des ersten brauchbaren Bleiakkumulators, auch bekannt als Tudor-Batterie.

1930 übernahm der Eifelverein den Felsenweiher – bis dann im Zweiten Weltkrieg die Anlage stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Dem Revierförster Peter Göbel ist es zu verdanken, dass der Weiher Anfang der 50er Jahre mit viel Unterstützung aus dem Dorf wieder hergerichtet wurde. Von da an kümmerte sich die Ortsgemeinde um die Verwaltung der Anlage. 2015 schließlich wurde der zwischenzeitlich in die Jahre gekommene Felsenweiher umfassend saniert. Zwei Sandsteinstützmauern, deren Standfestigkeit nicht mehr gewährleistet war, wurden durch Natursteinmauern ersetzt. Ebenfalls erneuert wurden die Terrassen sowie zwei Deckenplatten der Felsengrotte. Auch nach der Sanierung hat der Felsenweiher, der 1978 als Naturdenkmal ausgewiesen wurde, nichts an seiner besonderen Atmosphäre verloren. Für die Fischzucht hatte die Anlage von Anfang an keinen besonderen Wert. Für den Tourismus in der Südeifel dafür bis heute umso mehr.

FOTO: Uwe Hentschel / TV

FOTO: Uwe Hentschel / TV

FOTO: Uwe Hentschel / TV

FOTO: Uwe Hentschel / TV

FOTO: Uwe Hentschel / TV