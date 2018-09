später lesen POLITIK Damit das Knacken aufhört Teilen

(utz) Stell dir vor, es ist Ratssitzung und keiner versteht was. Und zwar nicht inhaltlich, was sicher auch manchmal vorkommt, aber durch Nachfrage leicht zu beheben ist, sondern akustisch, was eben nicht durch Nachfrage zu beheben ist, wenn’s in der Konferenzanlage immer noch knackt, pfeift oder rauscht.